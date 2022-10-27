В России планируют создать горячую линию по возврату денег за отмененные концерты

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России могут создать горячую линию по возврату денег за отмененные концерты, рассказал президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, в настоящее время клиенты, купившие билеты на концерты зарубежных исполнителей и не попавшие на мероприятия из-за их отмены, не всегда могут вернуть средства.

"Мы проведем с билетными операторами совещание и решим этот вопрос. Людям, не попавшим на концерты, должны быть деньги возвращены полностью", – сказал Финкельштейн.

Представители музиндустрии пояснили газете, что за отмененные концерты клиентам в РФ не выплачено порядка 8 миллиардов рублей. Зрители получают деньги либо с превышением установленного законом срока в 180 дней, либо не получают вовсе.

Как рассказали опрошенные изданием юристы, в настоящее время, если билет на отмененный концерт был приобретен онлайн, а клиент расплачивался банковской картой, можно попытаться вернуть деньги, подав соответствующее обращение в банк.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что покупающим билеты на концерты артистов, не поддержавших специальную военную операцию на Украине, необходимо задуматься о моральной стороне вопроса.



Россияне стали возвращать билеты на концерты

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