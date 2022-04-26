"Москва и мир": открытие билетного центра на ВДНХ и снятие ограничений в Швейцарии

С 1 мая на ВДНХ заработает билетный центр с терминалами самообслуживания. Там можно будет купить билеты в музеи, на концерты, спектакли, экскурсии и другие мероприятия, проходящие в павильонах выставки.

Билетный центр ВДНХ представляет собой павильон светло-бежевого цвета, украшенный декоративными колоннами. Он расположен недалеко от главного входа. Работать павильон будет ежедневно без выходных с 10:00 до 21:00. Москвичей просят обратить внимание, что оплатить билеты там можно только с помощью банковских карт. Кроме того, по-прежнему доступна покупка онлайн на сайте выставки и на портале mos.ru.

Отели Крыма в майские праздники забронированы на 40–60%, санатории – до 70%. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Временное отсутствие авиасообщения в Крым компенсируется железнодорожным и автомобильным сообщением, отметил министр.

Ранее Росавиация сообщила о продлении до 1 мая режима временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Швейцария открывает границу. С 2 мая страна снимет все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса. И местные жители, и туристы по-прежнему будут обязаны носить маски в общественных местах, включая транспорт и магазины. При этом COVID-сертификаты для посещения кафе, ресторанов и музеев больше не нужны. Также отменен и пятидневный карантин, который были обязаны соблюдать все въезжающие в страну.

На аналогичные меры решилась Колумбия. Для въезда в страну иностранцам необходимо предъявить сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Он должен быть сделан за 72 часа до прибытия.

Приступить ко второй фазе смягчения антиковидных ограничений собираются власти Гонконга. Это может произойти через две недели. Несколько дней назад в городе вновь открылись кинотеатры, спортзалы, салоны красоты и музеи. Пока они принимают только вакцинированных посетителей. Ресторанам продлили время работы до 22:00, а населению разрешили собираться группами до четырех человек.

