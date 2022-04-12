Свыше 250 пар поженятся в Москве в День космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 250 пар поженятся в столице в День космонавтики, 12 апреля, сообщает РИА Новости пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Этот день пользовался наибольшей популярностью для создания семьи в 1980 году, тогда поженились более 1 000 пар. Кроме того, свыше 900 пар выбрали для бракосочетания 12 апреля в 1986 и 1975 годах. Всего в Москве в День космонавтики с 1961 года поженились больше 11,5 тысячи пар.

С 2021 года любители космической тематики могут выбрать для заключения брака выездную площадку – Центр Космонавтика и авиация на ВДНХ. Торжественные церемонии в павильоне "Космос" проходят в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля.

День космонавтики празднуют 12 апреля в честь полета в космос первого человека. В этот день в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин. 12 апреля был установлен в качестве праздника указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 год. Международный день полета человека в космос также учрежден Генассамблеей ООН.

По случаю праздника на цифровом портале Russpass опубликовали подборку экскурсий и памятных мест Москвы, связанных с космической тематикой. Пользователи могут составить свой прогулочный маршрут, а также воспользоваться готовым.

