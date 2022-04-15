"Это наш город": свыше 15 тысяч пар поженились в столице с начала 2022 года

В столице с начала 2022 года поженились более 15 тысяч пар – это рекорд последних семи лет.

Более 20% торжественных церемоний состоялись на выездных площадках столицы. Наибольшей популярностью у молодоженов пользовалась башня "Око" делового центра "Москва-Сити". На этой площадке свои отношения узаконили более 330 пар.

А Дворец бракосочетания № 1 стал самым популярным среди столичных отделов ЗАГС. В нем с начала года поженились около 1,5 тысячи пар.