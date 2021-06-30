"Это наш город": составлен топ веломаршрутов по природным территориям Москвы

На природных территориях столицы обустроено 12 велосипедных маршрутов общей протяженностью почти 70 километров. Все желающие могут прокатиться по живописным трассам в любое удобное время. Для этого разработали специальные карты и описания. У каждого маршрута есть свои особенности.

В Бирюлевском дендропарке на велосипеде можно проехать мимо рощи сакуры, еловой, березовой и кленовой аллей.

В "Битце" веломаршрут длиной 1 километр пролегает по территории зоны отдыха. Асфальтовые дорожки трассы проходят по лесу, где растут сосны, дубы, липа, клен и старый ельник.

В парке "Измайлово" веломаршрут круговой. Он идет по живописным местам и пролегает через туевую аллею, декоративные пруды, реку Серебрянку, Красный пруд, экоцентр "Царская пасека", Лебедянский пруд, Просянскую плотину, березовую рощу, Липитинский и Косинский ручьи.