"Это наш город": составлен топ веломаршрутов по природным территориям Москвы

На природных территориях столицы обустроено 12 велосипедных маршрутов общей протяженностью почти 70 километров. Все желающие могут прокатиться по живописным трассам в любое удобное время. Для этого разработали специальные карты и описания. У каждого маршрута есть свои особенности.
В Бирюлевском дендропарке на велосипеде можно проехать мимо рощи сакуры, еловой, березовой и кленовой аллей.
В "Битце" веломаршрут длиной 1 километр пролегает по территории зоны отдыха. Асфальтовые дорожки трассы проходят по лесу, где растут сосны, дубы, липа, клен и старый ельник.
В парке "Измайлово" веломаршрут круговой. Он идет по живописным местам и пролегает через туевую аллею, декоративные пруды, реку Серебрянку, Красный пруд, экоцентр "Царская пасека", Лебедянский пруд, Просянскую плотину, березовую рощу, Липитинский и Косинский ручьи.
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