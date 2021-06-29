Романенко обсудил проблему стоянок грузового транспорта на юго-западе Москвы

Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко на заседании комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре ЮЗАО Москвы поднял вопрос об установке запрещающих знаков для большегрузных машин.

"На встречах со мной жители районов Южное Бутово и Ясенево обозначили очень серьезную проблему, которая характерна для всех близких к МКАД территорий. Это парковка грузового транспорта под окнами их домов. Большегрузы занимают парковку жителей, выхлопами вредят окружающей среде. Крупногабаритные машины на узких улицах мешают выезду автомобилей, перекрывают дорогу каретам скорой помощи и пожарным, загораживают видимость автомобилистам и пешеходам", – заявил Роман Романенко на встрече.

Депутат подчеркнул, что его волонтеры собрали порядка тысячи подписей местных жителей в поддержку запрета парковок для большегрузов. Романенко предложил установить ограничения стоянки грузового транспорта в схемах организации дорожного движения районов. На заседании присутствовали представители ГИБДД, префектуры ЮЗАО, Центра организации дорожного движения и Мосгортранса, которые так же, как и остальные участники, поддержали инициативу.

По итогам встречи было принято решение об установке до конца года запрещающих знаков для большегрузов на трех улицах: проезд между улицами Скобелевской и Изюмской в районе дома 50, дублер улицы Академика Семенова и дублер улицы Бартеневской.



"Сегодня можно сказать, что мы победили, несмотря на то что комиссия утвердила запрет пока только по трем улицам. Но остальные участки в разработке, и знаки непременно появятся и там. Очень рад, что удалось добиться этого решения для блага жителей. Теперь осталось только проконтролировать исполнение", – заключил Роман Романенко.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал, что штраф в размере 500 рублей можно получить за отсутствие необходимых регистрационных и таможенных документов, также можно лишиться транспортного средства. Такое наказание может получить россиянин, который купил в Армении автомобиль подешевле и пользуется им в России более 10 дней.

