"Раскрывая тайны звезд": любовь в кадре и за кадром

Кино сводит артистов на короткое время съемок и моментально разводит с командой "стоп мотор". Но бывает так, что, встретившись, актеры больше не в силах расстаться друг с другом, а их любовь в кадре перерастает уже в любовь за кадром.

Как часто любовь на съемочной площадке продолжается и за ее пределами? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".