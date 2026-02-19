Форма поиска по сайту

19 февраля, 08:10

Политика

"Новости дня": Госдума приняла закон, упрощающий поиск граждан через МВД

Совфед предложил лишать статуса самозанятости при неактивности более 15 месяцев

Совфед разработал новые требования для борьбы с игроманией в России

В Госдуму внесли проект о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года

Москва возглавила рейтинг качества жизни АСИ по итогам 2025 года

Новости мира: США могут нанести удар по Ирану в выходные

В Женеве завершился третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной

"Новости дня": в России могут ужесточить наказание за бани и хостелы в многоэтажках

Подразделение группировки российских войск "Север" продвинулось в зоне СВО

Поиск родственников и друзей станет возможен через "Госуслуги" и органы МВД. Госдума приняла закон об упрощении порядка выдачи справочных данных о гражданах.

Физические и юридические лица смогут обращаться в МВД, в том числе с использованием "Госуслуг", с заявлением о поиске человека в РФ и установлении с ним контакта. Полиция найдет адрес гражданина в своей базе и направит ему по почте извещение с данными заявителя и причиной обращения. После этого разыскиваемый сам решит, как ответить.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

