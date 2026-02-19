"Новости дня": Госдума приняла закон, упрощающий поиск граждан через МВД

Поиск родственников и друзей станет возможен через "Госуслуги" и органы МВД. Госдума приняла закон об упрощении порядка выдачи справочных данных о гражданах.

Физические и юридические лица смогут обращаться в МВД, в том числе с использованием "Госуслуг", с заявлением о поиске человека в РФ и установлении с ним контакта. Полиция найдет адрес гражданина в своей базе и направит ему по почте извещение с данными заявителя и причиной обращения. После этого разыскиваемый сам решит, как ответить.

