"Новости дня": москвичи помогают коммунальщикам чистить от снега дворы и улицы

Снегопад сплотил москвичей по всему городу. Жители помогают коммунальщикам расчищать дворы и улицы. Например, женщина из Косино-Ухтомского района прикрутила лопату к коляске с ребенком. Благодаря такому способу она не только смогла преодолеть сугробы, но и расчистила путь соседям.

Один из автомобилистов остановился и щеткой убрал снег со светофора в районе Сокол, обезопасив движение для всех участников.

Подробнее – в программе "Новости дня".