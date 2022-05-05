"Жизнь в большом городе": патриотическое воспитание

С нового учебного года в школах будут исполнять гимн и поднимать флаг России. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как к такой инициативе относятся учителя, родители и школьники? Что сегодня входит в понятие "патриотическое воспитание"? И какие образовательные программы проводит город? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

