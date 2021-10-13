"Москва сегодня": пожилые жители столицы получат за вакцинацию от COVID-19 по 10 тыс руб

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому пожилые москвичи вместо подарочного набора за вакцинацию от коронавируса могут получить денежную выплату. Ее размер составит 10 тысяч рублей.

Также сообщается, что активнее всего призывают к вакцинации пожилых людей. Ведь именно они чаще всего сталкиваются с тяжелым течением и осложнениями. Только у 4% пожилых пациентов коронавирус протекает бессимптомно. Однако при этом среди москвичей старшего возраста самая низкая доля вакцинированных – всего 23% от всех прошедших вакцинацию в городе.

Тем временем в столице снова растет заболеваемость коронавирусом. В два раза больше госпитализированных стало за последние две недели, число же заболевших выросло в полтора раза.

Поэтому теперь у москвичей есть возможность сдать бесплатный экспресс-тест на антиген к COVID-19. Это можно сделать в 10 центрах госуслуг "Мои документы" и в 10 торговых центрах.

Если экспресс-тестирование даст положительный результат, то человеку сразу на месте без очередей и предварительной записи сделают ПЦР-тест. Результат в течение суток пришлют по СМС, также он появится в электронной медицинской карте. Если диагноз подтвердится, то к пациенту на дом отправят врача.

Уже 14 октября такую диагностику начнут проводить еще и в 10 московских школах. Она будет регулярной – раз в две недели. В случае положительного результата ребенка отправят домой. Также информацию передадут в поликлинику и в этот же или на следующий день к школьнику придет врач, который осмотрит его и возьмет повторный экспресс-тест и ПЦР-тест. Анализ также нужно будет сдать всем членам семьи. Об этом – в программе "Москва сегодня".