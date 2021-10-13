Москвичи завоевали 55% золотых медалей на национальном чемпионате WorldSkills – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин встретился с победителями и призерами IX национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) и чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills.

"Команда Москвы очень сильная, мощная и, конечно, безусловный лидер на национальном чемпионате молодых профессионалов, достойно выступает на мировом чемпионате, европейском чемпионате. На последнем национальном чемпионате вы взяли 55% золотых медалей. Это беспрецедентный результат", – подчеркнул мэр Москвы.

Собянин отметил высокий уровень профессиональной подготовки столичных колледжей и выразил надежду, что победители станут востребованными специалистами не только на московских предприятиях, но и по всей стране.

По словам мэра, объем обрабатывающих производств в столице за последние три года вырос на 40%.

Финал IX национального чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills прошел в Уфе 21–25 августа 2021 года. Москву представляли 193 учащихся. Они продемонстрировали свое мастерство по 146 компетенциям, включая 90 компетенций основной возрастной категории и 56 компетенций среди юниоров. Сборная столицы завоевала 236 медалей.

В чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, который проходил в сентябре, молодые профессионалы из Москвы завоевали 6 медалей.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, какие специальности выбирают абитуриенты московских колледжей. По ее словам, самыми востребованными стали специальности в сфере информационных технологий.