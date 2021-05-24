"Специальный репортаж": "Горячая доставка"

Тысячи доставщиков еды и продуктов ездят по Москве на электрических велосипедах и самокатах. Во время локдауна курьеры стали настоящим спасением для горожан. Но сейчас, когда люди вышли из дома, они просто боятся доставщиков в цветастых куртках.

Те регулярно врезаются в пешеходов и попадают под колеса машин. Встал вопрос о том, чтобы ограничить скорость самокатов до 15 километров в час.

Как решить эту проблему, выясняла специальный корреспондент Лилия Шарафутдинова. Об этом – в программе "Специальный репортаж".