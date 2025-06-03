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03 июня, 21:35

Политика

"Московский патруль": в России могут запретить продажу вейпов взрослым

"Московский патруль": в России могут запретить продажу вейпов взрослым

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В России могут запретить продажу вейпов взрослым. С такой инициативой выступил глава Минпромторга Антон Алиханов. Предложение поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Между тем именно у несовершеннолетних курение электронных сигарет чаще прочих выявляют новую опасную патологию. Ее называют "попкорновой болезнью" из-за характерного звука в легких пациентов. При этом от курения устройств страдает не только дыхательная, но и сердечная система.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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