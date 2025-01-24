"Московский патруль": полиция раскрыла сеть вебкам-студий в РФ

Полицейские пресекли деятельность сети вебкам-студий в России, которые осуществляли изготовление и распространение порнографии. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Одна из раскрытых студий располагалась в Москве. Силовики вычислили место для трансляции по IP-адресу.

Статья, по которой можно привлечь онлайн-моделей и организаторов нелегального бизнеса, звучит как "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов". Однако вину преступников еще надо будет доказать.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".