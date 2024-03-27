"Безопасный город": система видеонаблюдения повысила раскрываемость преступлений в Москве

Злоумышленники все чаще используют информационные технологии. Количество таких преступлений только в Москве в прошлом году выросло на 20%.

При этом, как заявил глава столичного полицейского Главка Олег Баранов на заседании Мосгордумы, общее число преступлений в Москве снизилось. Большую роль в этом сыграла развитая система видеонаблюдения. Подробнее – в программе "Безопасный город".

