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27 марта, 16:15

Происшествия

Футболисты клуба "Динамо" пришли к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла"

Футболисты клуба "Динамо" пришли к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла"

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В среду, 27 марта, к мемориалу у "Крокус Сити Холла" вместе с горожанами пришли футболисты столичного клуба "Динамо". Игроки и сотрудники тренерского штаба возложили цветы у сгоревшего концертного зала.

Председатель совета директоров ФК "Динамо" Дмитрий Гафин сообщил, что сборы с ближайших матчей команды будут направлены в фонд помощи пострадавшим. Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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