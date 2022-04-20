"Личная территория": "незавидная роль"

Полгода назад по неосторожности Юрий Оборотов, актер сериала "Глухарь", отдал мошенникам все свои сбережения – 7,5 миллиона рублей. Месяц назад Юрий обратился в юридическую фирму, чтобы помогли вернуть ему деньги. Он заплатил 100 тысяч рублей, но результата не получил и потребовал вернуть деньги.

Юрист отдал ему лишь пять тысяч рублей, сказав, что остальное потратил на ведение дела. Об этом – в программе "Личная территория".