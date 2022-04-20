Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Среда, 20 апреля, может стать самым теплым днем с начала весны. Об этом говорится в телеграм-канале синоптика Евгения Тишковца.

По его словам, несмотря на ветреную погоду, после полудня воздух в столице прогреется до 15 градусов выше нуля. При этом 21 апреля погода резко испортится.

"Это южный циклон накроет столичный регион полчищами дождевых туч, что существенно ограничит приток солнечного тепла. В результате обложных осадков, пик которых придет на период с утра до середины дня, на Москву прольется до 10–12 миллиметров небесной влаги, что составляет около 25% месячной нормы, или одно ведро воды на метр квадратный", – сказал Тишковец.

Он предупредил, что ливни прекратятся только вечером. Ночью ожидается +3…+8 градусов, днем – +5...+10 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в воскресенье, 24 апреля, в Москве не ожидается резкого всплеска тепла. Она рассказала, что на Пасху установится облачная погода с прояснениями. По ее словам, ночью температура воздуха прогреется до +3…+8 градусов и до +9…+12 градусов – днем.

