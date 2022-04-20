В Кремле признательны дающим выступления в поддержку военнослужащих РФ артистам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кремль признателен артистам, дающим благотворительные концерты в зоне боевых действий и госпиталях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Владимир Путин, "конечно, в курсе" информации об этих артистах.

"Эти люди достойны восхищения, они все абсолютно правильно делают. Конечно, к этому относиться можно только в одном русле, мы им признательны за это. Главное, что они делают это по зову сердца, продолжая славные традиции, которые всегда были в нашей стране", – приводит ТАСС его слова.

Ранее Песков отказался оценивать идею о лишении гражданства РФ противников спецоперации. В частности, официальный представитель Кремля отказался комментировать предложение лишить российского гражданства актера Жерара Депардье.