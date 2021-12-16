"Личная территория": "чужая среди своих"

Посторонним въезд запрещен. Примерно так постоянно отвечает москвичке Ольге Семеновой старшая по дому, когда она просит, чтобы ей выдали ключи от шлагбаума. И это при том, что пенсионерка пытается попасть в собственный двор. Правда, своей машины у нее нет, но Ольга даже не может вызвать такси к подъезду.

Москвичка готова заплатить за ключ от механизмов, но соседи-автомобилисты против: якобы они приняли решение на общем собрании, что шлагбаумы будут открывать только владельцам машин.

Что делать, если привезли мебель или нужно вызвать скорую? Об этом – в программе "Личная территория".