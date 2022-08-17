"Московский патруль": в МО судят жителя, который выстрелил в самолет из дробовика

В Подмосковье судят жителя деревни Шевлино, который решил закрыть полеты малой авиации над своим домом с помощью дробовика. Он вышел во двор, выстрелил в воздух и попал в самолет.

Судебный процесс, фигурантом которого стал Клейменов, уже стартовал. Вероятнее всего, уйти от ответственности в полной мере пенсионеру не удастся. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.