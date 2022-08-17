СК выдвинул обвинение сотрудникам транспортного комитета Петербурга

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Следственный комитет РФ выдвинул обвинение в превышении должностных полномочий сотрудникам СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.
По данным следствия, в 2015 году комитет под банковскую гарантию "Россельхозбанка" заключил госконтракт с "Метростроем" на строительство Красносельско-Калининской линии Санкт-Петербургского метрополитена. Сначала контроль и надзор за строительством и расходом денежных средств осуществлял комитет, а после – "Дирекция транспортного строительства".
"Руководитель дирекции Вячеслав Урусов и Сергей Харлашкин, занимавший на тот момент должность председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, зная о неудовлетворительном финансовом положении ОАО "Метрострой", явно выходя за пределы своих полномочий и в нарушение соглашения о банковской гарантии, в 2019–2020 годах разрешили этой организации использовать полученные по госконтракту авансовые платежи нецелевым образом – на погашение долгов перед сторонними организациями", – сообщили в СК.
В ведомстве добавили, что "Метрострой" не выполнило в полном объеме обязательства по контракту, а банк возместил комитету более 1,4 миллиарда рублей. Следствие посчитало, что таким образом были нарушены интересы общества и государства, а банку причинен материальный ущерб.
"Урусов и Харлашкин задержаны, им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (по части 3 статьи 286 УК РФ). Следствием направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", – заключили в СК.
Ранее сообщалось, что бывший руководитель аппарата главы МЧС Вадим Сойников задержан за превышение полномочий. Отмечалось, что в настоящее время Сойников ни имеет места работы. В качестве меры пресечения следствие предложило избрать ему арест сроком до 1 октября. Уточняется, что ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
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