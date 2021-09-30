"Московский патруль": началось рассмотрение жалобы на приговор по делу о гибели студентки

Могорсуд начал рассматривать апелляционную жалобу на приговор по делу о гибели студентки Томирис Байсафы. В апреле 2018 года она выпала из окна аудитории.

Тогда в помещении находились только Томирис и ее парень Муртазали Меджидов – сын бывшего вице-премьера Дагестана.

Сначала происшествие признали самоубийством. А Меджидов был лишь свидетелем. Но спустя более чем два года дело переквалифицировали. Меджидова заподозрили в том, что он довел свою подругу до самоубийства.

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