"Московский патруль": из дома стрелка в Вешках изъяли более 30 единиц оружия

Больше 30-ти единиц огнестрельного оружия и свыше ста тысяч патронов изъяты из дома Владимира Барданова, который в минувший вторник открыл стрельбу по силовикам в Подмосковье. Сотрудники Следственного комитета продолжают работать на месте происшествия.

Подъезды к коттеджу, в котором проживал "оружейный барон" до сих пор оцеплены полицейскими. Эксперты внимательно изучают каждый сантиметр дома и находят новые схроны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.