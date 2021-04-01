СК изъял 29 автоматов и свыше 100 тысяч патронов из дома стрелка из Вешек

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Следователи изъяли из дома Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в подмосковных Вешках, 29 автоматов, более 100 тысяч патронов и 4 пистолета, сообщает пресс-служба ведомства.

Также изъяты шашка с запалом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме. По данным СМИ, имя стрелка – Владимир Барданов.

Правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент злоумышленник начал стрелять. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление. Операция длилась несколько часов.

Как сообщали СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии люди покинули дом и мужчина остался в помещении один. В результате стрельбы один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован.

Сам стрелявший, предположительно, погиб. Рассматривается версия о том, что он скончался при пожаре в доме. Тело обнаружили после того, как огонь ликвидировали.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования взяли на контроль глава СК Александр Бастрыкин и прокуратура Московской области.