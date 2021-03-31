"Хватило бы на случай войны". Сосед – о запасах продуктов и оружия стрелка из Вешек

Житель Вешек рассказал о запасах продуктов и оружия у устроившего стрельбу мужчины

Сосед мужчины, который устроил перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов в подмосковных Вешках, рассказал Москве 24 про запасы оружия и продовольствия в доме стрелка.

По его словам, у мужчины в подвале был построен своеобразный тир. Кроме того, сосед отметил, что оружия и продуктов у хозяина дома хватило бы на случай войны.

"Насчет зоопарка – лет пять назад можно было по запаху определить, что там медведь находится. Может, потом он продал животных, может, съел. Запаха совсем не стало", – рассказал житель поселка.

30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме. По данным СМИ, имя стрелка – Владимир Барданов.

Правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент злоумышленник начал стрелять. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление. Операция длилась несколько часов.

Как сообщали СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии люди покинули дом и мужчина остался в помещении один. В результате стрельбы один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован.

Сам стрелявший, предположительно, погиб. Рассматривается версия о том, что он скончался при пожаре в доме. Тело обнаружили после того, как огонь ликвидировали.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования взяли на контроль глава СК Александр Бастрыкин и прокуратура Московской области.