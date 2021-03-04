Экипажам самолетов разрешат применять силу к авиадебоширам и привязывать их к креслам. Россия готовится ратифицировать так называемый Монреальский протокол 2014 года. Это международный документ, который подробно описывает правила поведения на борту и порядок действий экипажа в случае появления нарушителя.

Помимо прочего, командиры самолетов получат право посадить борт в любом аэропорту любой страны, чтобы высадить там буйного пассажира. При этом во внимание не будет приниматься ни гражданство дебошира, ни наличие у него визы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.