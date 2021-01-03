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Происшествия

21:29

Пьяного пассажира сняли с рейса из Москвы в Челябинск

происшествия

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

С рейса в Челябинск сотрудники полиции в аэропорту Шереметьево сняли пьяного пассажира. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сообщение о том, что на борт самолета Москва – Челябинск требуется наряд полиции поступило от командира воздушного судна. Самолет находился на стоянке летного поля", – говорится в сообщении.

Полицейские установили пассажира 1973 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево.

Ранее дебошира сняли с рейса за отказ соблюдать масочный режим. Мужчина устроил скандал на борту самолета, который должен был лететь в Москву из Астрахани.

Пассажира авиарейса Москва-Челябинск полчаса убеждали надеть маску

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