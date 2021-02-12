Оформить ОСАГО теперь можно в офисах Сбербанка

Полис ОСАГО предлагают оформить рядом с домом – в офисах Сбербанка. В прошлом году такая услуга стала доступна онлайн – через мобильное приложение.

Теперь для удобства автомобилистов можно сделать это в отделениях в 200 городах страны. Рассчитать и сравнить стоимость полиса можно сразу для почти полутора десятков страховых компаний, уточнив на месте возможную скидку за аккуратное вождение.

Сотрудник поможет сделать оптимальный выбор. Оформленный договор ОСАГО придет на электронную почту. Все это займет считанные минуты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.