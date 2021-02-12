В Москве за неполные сутки выпала четверть месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице с полуночи до 18:00 пятницы выпала четверть месячной нормы осадков – 9 миллиметров, сообщает RT.

"В феврале месячная норма осадков составляет 36 миллиметров. Согласно данным, полученным с главной метеостанции города на ВДНХ, выпало 25%", – говорится в сообщении синоптиков.

Ожидается, что пик снегопада в городе придется на период с полуночи до 15:00 субботы.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил сотрудников коммунальных служб за работу во время сильного снегопада. Он отметил, что город живет и работает. Практически нет сбоев в движении общественного транспорта.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.