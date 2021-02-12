Собянин поблагодарил сотрудников коммунальных служб за работу во время снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников коммунальных служб за работу во время сильного снегопада. Об этом мэр Москвы сообщил в ходе осмотра новой круглогодичной ярмарки в Братееве.

"Эта зима отличается от прошлогодней. Можно сказать, что сегодня навалило снега за эту и за ту зиму сразу. Полагаю, что в таком режиме придется работать еще сутки. Вы действительно справляетесь, город живет, город работает. Практически нет сбоев в движении общественного транспорта. Спасибо огромное за работу", – сказал градоначальник.

Ранее москвичей настоятельно призвали отказаться от автомобилей из-за непогоды. В столице в настоящее время работают 20 экипажей дорожного патруля и эвакуаторов АМПП, которые помогают вытаскивать застрявшие фуры и автомобили.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.