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Москва 24

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Общество

09:01

В МВД опровергли увеличение штрафов за отсутствие ОСАГО

общество транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД России не собирается инициировать изменение штрафов за отсутствие страховки автомобилей. О таких планах в январе сообщала газета "Коммерсант".

Отмечалось, что министерство юстиции и министерство внутренних дел планируют ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения в новом КоАП.

В частности предполагалось, что правила наказания для водителей без полиса ОСАГО уточнят: если нарушение зафиксировано на камеру, то автолюбителя могут привлекать к ответственности не чаще раза в сутки.

В МВД опровергли все эти предположения. В ведомстве добавили, что управление автомобилем без страхового полиса влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.

Ранее в России вступил в силу закон, в котором прописаны параметры индивидуализации тарифов страхового полиса ОСАГО. Одним из основных положений закона является возможность страховщиков при формировании цен в ОСАГО учитывать качество вождения и соблюдение правил дорожного движения.

ОСАГО будет дешевле для аккуратных водителей

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