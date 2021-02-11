На Киевском направлении запустят компенсационные автобусы 14 февраля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В воскресенье назначат компенсационные автобусы на Киевском направлении Московской железной дороги. Об этом говорится на официальном сайте АО "Центральная ППК".

"13-14 февраля скорректируют расписание на Киевском направлении. 13 февраля с 22:50 до 09:50 14 февраля будут проводиться работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево Киевского направления", – заявили в пресс-службе.

В результате несколько рейсов выведут из расписания. Как предупредили в компании, необходимо будет предъявить проездные документы на пригородные поезда, которые действуют на этом маршруте.

Ранее говорилось, что в феврале изменятся интервалы движения поездов на МЦД-2. С 13:00 до 15:00 поезда на этом участке ходить не будут.