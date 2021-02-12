На Ленинградском направлении на пути с моста упала машина

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Автомобиль вылетел с эстакады и упал на железнодорожные пути на Ленинградском направлении МЖД в районе платформы Фроловское, сообщает столичный Дептранс.

"По предварительной информации, машина с эстакады пробила ограждение и упала на пути. Детали уточняются", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что водитель остался жив, пострадавших среди пассажиров нет. В связи с ДТП ожидаются задержки пригородных поездов на участке Москва – Тверь в обоих направлениях. Железнодорожники делают все необходимое для возобновления движения.

"Просим внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах. В ближайшее время появится информация по компенсационным маршрутам", – уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Курско-Рижском диаметре (МЦД-2) выбилось из графика в пятницу утром из-за вынужденной остановки одного из составов. Поезда следовали с интервалом до 8 минут.