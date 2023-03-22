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Культура

"The City": новая выставка о Крыме появилась в музее Москвы

"The City": новая выставка о Крыме появилась в музее Москвы

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Команда The City сделала подборку новых выставок и мероприятий, которые появятся в столице на этой неделе. В музее Москвы организовали новую выставку Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной. Экспозиция посвящена их общему месту вдохновения и силы – полуострову Крым.

В первой части выставки – портреты, пейзажи и зарисовки художников на разные темы. Вторая часть посвящена пейзажам Крыма.

Подробнее о новых выставках, фильмах и спектаклях – в программе The City.

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Программа: The City
городвыставкикультуравидеоПолина Федосова
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