"The City": новая выставка о Крыме появилась в музее Москвы

Команда The City сделала подборку новых выставок и мероприятий, которые появятся в столице на этой неделе. В музее Москвы организовали новую выставку Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной. Экспозиция посвящена их общему месту вдохновения и силы – полуострову Крым.

В первой части выставки – портреты, пейзажи и зарисовки художников на разные темы. Вторая часть посвящена пейзажам Крыма.

Подробнее о новых выставках, фильмах и спектаклях – в программе The City.