Собянин: среднее время подачи такси в Москве составляет 4 минуты

Москва – один из немногих городов мира, где среднее время подачи такси составляет всего 4 минуты. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, чтобы поездка была безопасной и комфортной, город помогает компаниям-перевозчикам обновлять автомобили. За 11 лет они получили почти 2 миллиарда рублей на покупку больше 70 тысяч новых машин. В 2023 году на обновление автопарка заложено еще 225 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.