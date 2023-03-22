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Транспорт

Собянин: среднее время подачи такси в Москве составляет 4 минуты

Собянин: среднее время подачи такси в Москве составляет 4 минуты

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Москва – один из немногих городов мира, где среднее время подачи такси составляет всего 4 минуты. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, чтобы поездка была безопасной и комфортной, город помогает компаниям-перевозчикам обновлять автомобили. За 11 лет они получили почти 2 миллиарда рублей на покупку больше 70 тысяч новых машин. В 2023 году на обновление автопарка заложено еще 225 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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