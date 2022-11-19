Протесты прошли в Сицилии из-за закрытия нефтеперерабатывающего завода

В Сицилии начались массовые протесты против закрытия нефтеперерабатывающего завода "Лукойла". Почти семь тысяч человек вышли на улицы Сиракузы. К шествию профсоюзов присоединились представители местных властей. Все они требуют не допустить закрытия завода.

Предприятие покрывает свыше 20% потребностей Италии в автомобильном топливе. Ни сам завод, ни "Лукойл" под антироссийские санкции не попали, однако им было отказано в банковских кредитах для закупок нефти у других поставщиков.

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