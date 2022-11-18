Медведев заявил, что тема выделения средств Украине становится токсичной для США

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США станет все сложнее выделять деньги Украине, а настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших "сукиных сынов". Так будет рано или поздно и в этот раз", – написал он в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что выделение средств на поддержку Украины со стороны Штатов является составной частью русофобского режима.

"В интересах обычных жуликов – как в самой Америке, так и по всему свету зарабатывающих на чужом горе. И этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине", – заключил заместитель председателя СБ.

Ранее Медведев заявил, что предварительные результаты выборов в Соединенных Штатах продемонстрировали, что поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается. По словам заместителя председателя Совбеза, подтверждается, что привычный мир американского лидера Джо Байдена "улетает".

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