РФ может изъять имущество иностранных компаний из-за воровства ее средств – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия может начать конфисковывать имущество иностранных компаний, если ее собственные заграничные активы будут изъяты. Таким мнением поделился заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора", – написал он.

Медведев подчеркнул, что российским властям придется прибегнуть к изъятию средств частных инвесторов из подобных государств. Замглавы Совбеза отметил, что подобных денег в РФ скопилось достаточно много – более чем на 300 миллиардов долларов.

До этого сообщалось, что ООН приняла проект резолюции о выплате репараций Россией Киеву. Решение поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена воздержались. Российская сторона подобную инициативу не одобрила.

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