Синоптик спрогнозировал в Москве снег и мороз в ближайшие сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До понедельника, 21 ноября, будет держаться "нормальная зимняя погода", утверждает руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его мнению, в пятницу, 18 ноября, на протяжении дня будет идти снег и мороз.

В этот день днем ожидается температура -3...-5 градусов, ночью – -5...-7.

По его словам, в субботу, 19 ноября, температура останется на прежнем уровне. В воскресенье, 20 ноября, придет очередной циклон с юга, который принесет за собой снег, поэтому, считает Шувалов, москвичам следует ожидать увеличения снежного покрова.

Помимо этого, на юге столицы и юго-востоке области будут "самые большие значения" высоты снежного покрова.

"Думаю, 12–15 сантиметров, что для второй половины ноября достаточно много, ведь средний срок установления снежного покрова в Москве и области – последние числа ноября", – поделился Шувалов в беседе с RT.

Синоптик добавил, что на следующей неделе, 22 ноября, ожидается потепление. Со вторника погода будет облачная, температура может достигать 1 градуса.

Ранее метеоролог Александр Ильин поделился, что в Московском регионе в 2022 году не следует ждать мягкой европейской зимы, как в Испании и Италии. По его мнению, исторически в Европе сложился другой климат, который отличается от погоды в центральной части РФ.

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