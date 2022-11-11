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В Одессе начали снос памятника основательнице города Екатерине II

В Одессе начали снос памятника основательнице города Екатерине II

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В Одессе начали снос памятника основательнице города Екатерине II. В настоящее время он огорожен строительным забором.

На очереди – монументы Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу. Кроме того, на памятнике поэту Александру Пушкину на украинском написали слово "вон", а полководцу Александру Суворову – "ты следующий".

Кому и чем мешают монументы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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