В Одессе начали снос памятника основательнице города Екатерине II. В настоящее время он огорожен строительным забором.

На очереди – монументы Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу. Кроме того, на памятнике поэту Александру Пушкину на украинском написали слово "вон", а полководцу Александру Суворову – "ты следующий".

Кому и чем мешают монументы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.