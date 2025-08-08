Лихорадка чикунгунья вспыхнула в Китае из-за комаров

Комары стали причиной вспышки лихорадки чикунгунья в Китае. На фоне ситуации власти КНР ввели ограничения, схожие с мерами, которые принимались во время пандемии коронавируса.

Известно, что первоначальный очаг возник в Танзании. Позже вирус стал распространяться на Кубе, в Индии, Маврикии, Франции, Италии, Бангладеш, Боливии, Кении и Бразилии.

Всего в мире около 250 тысяч случаев заражения. Летальных исходов – 90. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.