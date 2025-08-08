Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 11:45

В мире

Лихорадка чикунгунья вспыхнула в Китае из-за комаров

Лихорадка чикунгунья вспыхнула в Китае из-за комаров

Новости мира: Трамп заявил об отсутствии условий для встречи с Путиным

Роналду оформил хет-трик в матче против португальской команды "Риу Аве"

Новости мира: сотни людей вышли на протесты в Ливане

Новости мира: власти КНР ввели ограничения из-за вируса чикунгунья

Пятерых пострадавших в ДТП в Турции россиян выписали из госпиталя

Шесть россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

Новости мира: в США вступили в силу новые торговые тарифы

Новости мира: в Китае обрушился мост в туристической зоне

Новости мира: Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану

Комары стали причиной вспышки лихорадки чикунгунья в Китае. На фоне ситуации власти КНР ввели ограничения, схожие с мерами, которые принимались во время пандемии коронавируса.

Известно, что первоначальный очаг возник в Танзании. Позже вирус стал распространяться на Кубе, в Индии, Маврикии, Франции, Италии, Бангладеш, Боливии, Кении и Бразилии.

Всего в мире около 250 тысяч случаев заражения. Летальных исходов – 90. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовМуса Мстоян

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика