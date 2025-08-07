Новости мира: власти КНР ввели ограничения из-за вируса чикунгунья

Власти Китая ввели ограничительные меры на фоне распространения вируса чикунгунья. Количество заболевших в стране превысило 10 тысяч человек. Инфекция вызывает лихорадку, боли в суставах и в тяжелых случаях опасные для жизни осложнения, затрагивающие сердце и мозг. Сейчас в Китае проводят дезинфекцию на городских улицах, где люди могут контактировать с переносящими вирус комарами.

Пятерых россиян, которые пострадали в аварии в Турции, выписали из больницы. В посольстве РФ уточнили, что в госпитале остается один человек. Его состояние оценивается как стабильное. По данным местных СМИ, ДТП произошло, когда путешественники ехали на фестиваль в Каппадокии. Микроавтобус с туристами столкнулся с машиной Mercedes. От удара первый потерял управление, врезался в дорожные знаки и перевернулся. Всего пострадали восемь человек.

