В Казахстане прошла сильная пыльная буря

На западе Казахстана прошла сильная пыльная буря. Видео было опубликована в ряде телеграм-каналов.

Из-за ухудшения погодных условий были перекрыты некоторые участки дорог. На кадрах заметно, что видимость из-за бури практически нулевая. Некоторые автомобили в подобных условиях выезжают на встречную полосу.

Накануне в Казахстане было объявлено штормовое предупреждение. Местные синоптики обещали не только пыльную бурю, но и грозу, а также сильный ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.