РФ зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры в Швеции и Финляндии – Путин

Россия зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

Он подчеркнул, что у Москвы нет проблем с этими странами. При этом он отметил, что раньше все было хорошо, а теперь будет по-другому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

