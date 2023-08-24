Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета Embraer под Тверью, на борту которого находился руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщил ТАСС.

Путин подчеркнул, что согласно первичным данным, в разбившемся под Тверью самолете были сотрудники группы "Вагнер". Президент РФ отметил, что знал Евгения Пригожина с начала 1990-х годов. Он назвал его человеком со сложной судьбой, который добивался нужных результатов.