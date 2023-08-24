Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:15

Происшествия

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью

Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью

Новости часа: Собянин заявил об увеличении объема промышленного производства в Москве

Путин встретился с экипажем танка "Алеша" в Кремле

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал "радикальный либерализм"

Россия продолжит работать над влиянием БРИКС в мире – Путин

Путин поздравил новых членов БРИКС со вступлением в организацию

Путин приехал на мероприятие по случаю 80-летия победы на Курской дуге

Путин заявил, что цель России – положить конец развязанной Западом войне на Украине

Путин напомнил о повышении МРОТ на 18,5% с 2024 года

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира – Путин

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе самолета Embraer под Тверью, на борту которого находился руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщил ТАСС.

Путин подчеркнул, что согласно первичным данным, в разбившемся под Тверью самолете были сотрудники группы "Вагнер". Президент РФ отметил, что знал Евгения Пригожина с начала 1990-х годов. Он назвал его человеком со сложной судьбой, который добивался нужных результатов.

Читайте также
Сюжет: Крушение самолета Пригожина
властьпроисшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика