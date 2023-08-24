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Политика

Путин встретился с экипажем танка "Алеша" в Кремле

Путин встретился с экипажем танка "Алеша" в Кремле

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Владимир Путин 24 августа встретился в Кремле с экипажем танка Т-80 "Алеша". Накануне во время мероприятия по случаю 80-летия победы Красной армии в Курской битве президент вручил военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии звезды Героев России.

Экипаж танка "Алеша" разгромил колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении. В бою экипаж уничтожил восемь единиц бронетехники противника, а после около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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