Путин заявил, что продление работы детсадов поможет женщинам раньше выходить из декрета

Продление работы детсадов поможет женщинам раньше выходить из декрета, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент РФ указал, что это реальный вопрос, который волнует людей. На совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в стране сейчас практически полная доступность детских садов, а всего в России дошкольные образовательные учреждения посещают почти 7 миллионов детей.

