21 января, 22:45

Общество

Путин заявил, что продление работы детсадов поможет женщинам раньше выходить из декрета

Путин заявил, что продление работы детсадов поможет женщинам раньше выходить из декрета

Продление работы детсадов поможет женщинам раньше выходить из декрета, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент РФ указал, что это реальный вопрос, который волнует людей. На совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в стране сейчас практически полная доступность детских садов, а всего в России дошкольные образовательные учреждения посещают почти 7 миллионов детей.

Дарья Крамарова

