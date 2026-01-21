Форма поиска по сайту

21 января, 15:15

Политика

Владимир Путин планирует встретиться со Стивеном Уиткоффом 22 января

Владимир Путин планирует встретиться со Стивеном Уиткоффом 22 января

Путин и Собянин осмотрели экспозицию беспилотной техники в электродепо "Аминьевское"

Владимир Путин поздравил сотрудников СК с профессиональным праздником

Владимир Путин встретил Рождество в храме в Московской области

Президент поручил увеличить срок оплачиваемого больничного для многодетных родителей

Путин исполнил мечту первоклассника в рамках акции "Елка желаний"

Губернатор Херсонской области доложил Владимиру Путину о теракте в селе Хорлы

Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область

Президент России поздравил граждан с наступающим Новым годом

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Путиным

Владимир Путин планирует встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом 22 января. О графике российского лидера рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Уиткофф заявил, что он и зять американского президента Джаред Кушнер вылетят в Москву в четверг. Он также отметил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию ситуации на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина ГилеваМаксим Шаманин

