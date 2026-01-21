Владимир Путин планирует встретиться со Стивеном Уиткоффом 22 января

Владимир Путин планирует встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом 22 января. О графике российского лидера рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Уиткофф заявил, что он и зять американского президента Джаред Кушнер вылетят в Москву в четверг. Он также отметил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию ситуации на Украине.

