21 января, 15:15Политика
Владимир Путин планирует встретиться со Стивеном Уиткоффом 22 января
Владимир Путин планирует встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом 22 января. О графике российского лидера рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее Уиткофф заявил, что он и зять американского президента Джаред Кушнер вылетят в Москву в четверг. Он также отметил, что за последние недели удалось достичь значительного прогресса по урегулированию ситуации на Украине.
